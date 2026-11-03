Een man opent een brief van een pensioenverzekeraar en leest dat er €39.000 voor hem klaarligt, plus een maandelijkse uitkering. Hij had er nooit om gevraagd. Bij Nederlandse pensioenfondsen staan zo’n 450.000 van zulke vergeten potjes, samen ruim 2,4 miljard euro.

Dat bedrag kwam in 2023 naar buiten via De Telegraaf. Recentere totalen zijn er niet, maar het probleem is niet kleiner geworden: ABP alleen al schatte begin 2026 dat het nog zo’n 250 miljoen euro aan vergeten pensioen heeft liggen, meldt MAX Vandaag

Hoe zie je of er een vergeten pensioen op je wacht?

Log in met DigiD op mijnpensioenoverzicht.nl . Daar staat per fonds of verzekeraar hoeveel pensioen je hebt opgebouwd, wat je waarschijnlijk netto per maand krijgt en hoeveel AOW je krijgt. Dat kost een paar minuten.

Leg het overzicht naast je eigen werkgeschiedenis. Staat er een oude werkgever niet bij, dan is daar mogelijk een potje blijven liggen, of is het al meegenomen naar een volgend fonds.

Feiten op een rij

Ruim 2,4 miljard euro aan pensioen is nog niet opgevraagd (De Telegraaf, 2023).

Het gaat om ongeveer 450.000 potjes bij Nederlandse pensioenfondsen.

Fondsen zochten in 2023 bijna 375.000 gepensioneerden.

ABP schat zijn eigen stapel op zo’n 250 miljoen euro (MAX Vandaag, februari 2026).

Hoe kan een pensioen zomaar blijven liggen?

Een pensioen gaat niet vanzelf in. “Dat zijn pensioenen die iemand heeft opgebouwd, maar die nooit zijn aangevraagd,” zegt Rogier de Haan, ombudsman van Omroep MAX, tegen NPO Radio 1

Vaak gaat het om een bijbaan of een korte baan van decennia terug, of een fonds dat is opgegaan in een ander. Een groot deel van de potjes hoort volgens De Telegraaf bij arbeidsmigranten die een paar jaar in Nederland werkten en daarna vertrokken. Ook gescheiden partners vallen buiten beeld: zij hebben vaak recht op een deel van het nabestaandenpensioen van hun ex, maar het fonds weet niet meer waar ze wonen.

Is een oud pensioen niet allang verjaard?

Nee. “Zolang je leeft, kan een pensioen niet verjaren,” zegt De Haan. Vraag je het alsnog aan, dan betaalt het fonds met terugwerkende kracht uit.

Is de rechthebbende overleden, dan kunnen de partner of de kinderen de uitbetaling volgens De Haan nog binnen vijf jaar opvragen.

Wat als het om een klein bedrag gaat?

Kleine pensioenen mag een fonds in één keer afkopen. De grens ligt volgens NPO Radio 1 rond €632 bruto per jaar. Een voorbeeld uit de uitzending: een pensioen van €91 per jaar leverde in één keer ongeveer €1.500 op.

Waarom juist nu kijken?

Pensioenfondsen stappen over op het nieuwe stelsel, en De Nederlandsche Bank wil dat hun administratie daarvoor op orde is. De Haan raadt aan je gegevens vóór die overstap te controleren. Wie van baan wisselt rond de overstapdatum, kan ook duizenden euro’s aan compensatie mislopen

Ontbreekt er een potje? Dit doe je

Schrijf op bij welke werkgevers je hebt gewerkt, ook bijbanen en uitzendwerk, met de jaartallen. Zoek oude jaaroverzichten op: het uniform pensioenoverzicht (UPO) noemt het fonds. Staat een werkgever niet op mijnpensioenoverzicht.nl, bel of mail dan het fonds van die sector. De contactgegevens staan op pensioenduidelijkheid.nl. Ben je verhuisd of gescheiden, geef je adres door aan elk fonds waar je ooit pensioen opbouwde. Krijg je onverwacht een brief over een vergeten pensioen, check dan via het fonds zelf of hij echt is voordat je gegevens doorgeeft.

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