Democraten geven liegende Harris en Biden schuld van nederlaag

WASHINGTON (ANP/RTR) - Democratische kiezers, donoren en partijfunctionarissen hebben met een mix van boosheid en verbijstering gereageerd op de verkiezingsnederlaag van hun presidentskandidaat Kamala Harris. Zowel president Joe Biden als zijn beoogde opvolger "hebben gelogen tegen de achterban", stellen de critici. Het partijbureau is bestookt met boze berichten, zegt een medewerker.

De hardste kritiek betreft het liegen van de partij over de fysieke en mentale fitheid van Biden. Dit werd duidelijk na het rampzalige tv-debat met Donald Trump in juni en leidde er uiteindelijk toe dat Biden zich terugtrok als kandidaat. De 81-jarige president zei tegen vertrouwelingen dat hij dacht dat hij de enige Democraat was die Trump kon verslaan.

Kritiek is er ook op de strategie van de campagne van Harris. Ze heeft een verkeerde inschatting gemaakt van jonge kiezers, van wie gedacht werd dat ze massaal op haar zouden stemmen, gemotiveerd door klimaatverandering, liberale waarden en de bedreiging van het recht op abortus. Veel van die kiezers stemden op Donald Trump. Ook de steun van vrouwen in de buitenwijken van de grote steden werd overschat.

Een invloedrijke Democratische donor, die deze keer uit protest op Trump stemde, eist een "grote reboot" van de partij. Volgens Bill Ackman was het een grote fout dat de partij voor Harris ging, zonder een voorverkiezing te houden.