Democratisch Congreslid Swalwell stapt op om beschuldigingen

door anp
dinsdag, 14 april 2026 om 00:38
WASHINGTON (ANP) - Het Democratische Congreslid Eric Swalwell zegt te zullen vertrekken uit het Huis van Afgevaardigden. In een verklaring ontkent de Amerikaanse politicus beschuldigingen van seksueel misbruik waar hij de afgelopen dagen mee geconfronteerd werd, maar schrijft hij ook dat het "verkeerd is dat mijn achterban mij van mijn taken afleidt".
Amerikaanse media berichtten eind vorige week over vermeend misbruik van minstens vier vrouwen door Swalwell. Hij schortte daarop dit weekend zijn campagne op voor het gouverneurschap van Californië. Swalwell gold als een van de kansrijkste Democratische kandidaten om Gavin Newsom op te volgen als gouverneur.
Volgens CNN riskeerde Swalwell door een stemming in het Huis om gedwongen te worden op te stappen.
In zijn verklaring maandagavond, waarin hij zijn vertrek uit het Huis van Afgevaardigden aankondigt, zegt hij spijt te hebben van "inschattingsfouten in het verleden". Hij zegt echter ook "de valse beschuldigingen aan te zullen vechten".
Dit zijn de duurste landen om te pinnen op vakantie

Trump scheldt paus uit en plaatst AI-foto van zichzelf als Jezus: "Nu is het wachten op evangelisten die hem uitroepen als hun paus"

Waarom je moet oppassen met te veel vitamine D

Wat gebeurde er precies toen Donald Melania ontmoette?

Trump valt paus Leo ("Paus geworden dankzij mij") aan omdat hij te links is en 'weak on crime'

Wat is bevredigender: seks of masturberen?

