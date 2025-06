Demonstranten XR: bekogeld met eieren en stenen

DEN OEVER (ANP) - Demonstranten van Extinction Rebellion die zaterdagmiddag de Afsluitdijk blokkeren, zijn door omstanders bekogeld met eieren en stenen. Dit meldt een woordvoerder van de actieclub. Er zijn geen gewonden gevallen, wel hebben meerdere demonstranten eieren op zich gekregen.

De demonstranten hebben zich iets naar achteren opgesteld. "We overleggen even wat we gaan doen", meldt de woordvoerder. De politie zou nog niet hebben ingegrepen. Een politiewoordvoerder kan niet zeggen waarom, alleen in zijn algemeenheid dat er zal worden ingegrepen als dat nodig wordt geacht.