Demonstratie tegen Erdogan loopt mee met mars tegen racisme

AMSTERDAM (ANP) - Bij het protest tegen racisme en fascisme in Amsterdam hebben zich zaterdag ook actievoerders aangesloten die aandacht vragen voor de repressie in Turkije. Volgens een Turkse vrouw die sinds twee jaar in Wageningen woont en studeert zijn er ongeveer vijfhonderd demonstranten van deze groep opgegaan in de grotere demonstratie tegen racisme.

Het protest tegen het beleid van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan begon op het Beursplein. De aanleiding is volgens de dertigjarige studente, die anoniem wil blijven uit angst voor aanhouding als ze teruggaat naar Turkije, de arrestatie van de burgemeester van Istanbul Ekrem Imamoglu eerder deze week.

De actievoerders in Amsterdam steunen volgens haar de protesten in Turkije naar aanleiding van de aanhouding. Hoeveel mensen meelopen is niet goed te zien, omdat ze opgaan in het grotere protest.

De demonstratie tegen racisme en fascisme begon met duizenden mensen op de Dam. Rond 15.00 uur begon de mars naar het Museumplein.