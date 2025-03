Chinese media melden ontwikkeling 'kabelknipper' voor diepzee

BEIJING/HONGKONG (ANP/BLOOMBERG) - China heeft een apparaat ontwikkeld om communicatiekabels of andere leidingen in de diepzee door te knippen. Het apparaat is volgens onder meer de South China Morning Post (SCMP) ontwikkeld door een maritiem wetenschappelijk onderzoekscentrum en een instituut dat zich bezighoudt met onderzeese bemande of onbemande vaartuigen.

Het apparaat zou tot op een diepte van vier kilometer zwaar beveiligde communicatiekabels kunnen uitschakelen. Dat betekent vrijwel alle bestaande kabels op de zeebodem.

Het apparaat werd aanvankelijk ontwikkeld voor berging of voor mijnbouw op de bodem van de zee, maar het kan nu ook allerlei kabels doorknippen. Het is volgens de SCMP voor het eerst dat een land openlijk te kennen geeft dat het deze apparatuur heeft ontwikkeld. De kabelknipper kan worden ingezet met behulp van bemande en onbemande onderzeeërs.

Indien toegepast zou de kabelknipper "de wereldwijde communicatie tijdens een geopolitieke crisis kunnen destabiliseren". De krant noemt als voorbeeld kabels rond "strategische knooppunten zoals het Amerikaanse eiland Guam" in de Grote Oceaan.