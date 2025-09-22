ECONOMIE
Denen compenseren vrouwen Groenland na gedwongen anticonceptie

Samenleving
door anp
maandag, 22 september 2025 om 16:28
KOPENHAGEN (ANP/AFP) - Denemarken gaat Groenlandse vrouwen compenseren die het slachtoffer zijn geworden van gedwongen anticonceptie. De bekendmaking van het zogenoemde verzoeningsfonds komt twee dagen voordat de Deense regering in Groenland officieel haar excuses aanbiedt. Premier Mette Frederiksen reist naar het autonome Deense gebied voor de plechtigheid rond de excuses.
Van de jaren zestig tot 1992 dwongen de Deense autoriteiten ongeveer 4500 Inuit-vrouwen, van wie ongeveer de helft in de vruchtbare leeftijd, een spiraaltje te dragen. Kopenhagen wilde daarmee het geboortecijfer bij de Inuit verlagen. Veel betrokken vrouwen werden onvruchtbaar en bijna allemaal kregen ze lichamelijke of psychische problemen.
Het verzoeningsfonds is ook bedoeld voor andere Groenlanders die door hun afkomst zijn gediscrimineerd. "We kunnen niet veranderen wat er is gebeurd, maar we kunnen wel onze verantwoordelijkheid nemen en de voorwaarden scheppen voor verzoening", aldus Frederiksen.
