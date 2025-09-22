ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Palestijnse journalist langer vast na arrestatie op Schiphol

Samenleving
door anp
maandag, 22 september 2025 om 16:25
anp220925154 1
AMSTERDAM (ANP) - De Palestijnse journalist en activist Mustafa Ayyash, die vrijdag op Schiphol is gearresteerd op verzoek van de Oostenrijkse autoriteiten, blijft twintig dagen langer in voorarrest. Hij werd maandag voorgeleid bij de rechter-commissaris van de rechtbank in Amsterdam.
Ayyash staat bekend om zijn voortdurende steun voor de rechten van het Palestijnse volk en zijn aandacht voor het lijden van burgers in Gaza. Hij is de oprichter van Gaza Now, waarmee hij verslag doet van de oorlog in Gaza. Oostenrijk beschuldigt hem echter van banden met de terroristische organisatie Hamas.
Volgens zijn advocaat Frederieke Dölle is haar cliënt door de marechaussee gearresteerd op basis van een Oostenrijks Europees Arrestatiebevel, dat nu eerst moet worden vertaald. Daarna moet de Internationale Rechtshulpkamer van de rechtbank Amsterdam oordelen of de man aan Oostenrijk wordt overgeleverd.
loading

POPULAIR NIEUWS

b6e9aed5-4ed5-4d01-b0ab-3cf2d933155a

Wie is Els rechts

Official_Presidential_Portrait_of_President_Donald_J._Trump_(2025)

Trump verliest misschien zijn race tegen de klok

ANP-446513228

Wim Kieft (62) belandt in zorgcentrum na misgelopen operatie

generated-image (24)

Stille pandemie: meer ziekenhuisopnamen, amputaties en overlijdens

ANP-427441954

De hel aan het front: Russische soldaten lijden aan hiv, tuberculose en hepatitis C

shutterstock_2470230001

Rusland (en de gewonen Russen) gaat een zware winter tegemoed

Loading