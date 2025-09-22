Palestijnse journalist langer vast na arrestatie op Schiphol

AMSTERDAM (ANP) - De Palestijnse journalist en activist Mustafa Ayyash, die vrijdag op Schiphol is gearresteerd op verzoek van de Oostenrijkse autoriteiten, blijft twintig dagen langer in voorarrest. Hij werd maandag voorgeleid bij de rechter-commissaris van de rechtbank in Amsterdam.

Ayyash staat bekend om zijn voortdurende steun voor de rechten van het Palestijnse volk en zijn aandacht voor het lijden van burgers in Gaza. Hij is de oprichter van Gaza Now, waarmee hij verslag doet van de oorlog in Gaza. Oostenrijk beschuldigt hem echter van banden met de terroristische organisatie Hamas.

Volgens zijn advocaat Frederieke Dölle is haar cliënt door de marechaussee gearresteerd op basis van een Oostenrijks Europees Arrestatiebevel, dat nu eerst moet worden vertaald. Daarna moet de Internationale Rechtshulpkamer van de rechtbank Amsterdam oordelen of de man aan Oostenrijk wordt overgeleverd.