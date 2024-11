DENK Amsterdam vindt dat Halsema steken heeft laten vallen

AMSTERDAM (ANP) - De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema heeft vorige week steken laten vallen bij de gebeurtenissen rondom de voetbalwedstrijd Ajax - Maccabi Tel Aviv. Dat zei Sheher Khan van DENK in het spoeddebat van de gemeenteraad. "Waarom heeft ze gezegd dat wat er donderdagnacht is gebeurd deed denken aan een pogrom?" Volgens Khan hebben deze woorden "het gevoel van onveiligheid en de spanning vergroot" in de stad.

De fractievoorzitter van DENK vond ook dat de persconferentie over het geweld te eenzijdig was. "Waarom is er zo weinig aandacht besteed aan de misdragingen van Maccabifans? Een 16-jarige youtuber heeft ons beter geïnformeerd dan de driehoek."

Volgens Khan zijn de spanningen in Amsterdam er al langer en speelt "het extreemrechtse kabinet" hierin een rol. De DENK-fractievoorzitter stelde verder dat er wordt gemeten met twee maten. "Russische voetbalclubs zijn wel verboden, maar Israëlische supporters worden welkom geheten." Politici in Den Haag, zoals PVV-leider Geert Wilders, zouden de gewelddadigheden in de hoofdstad volgens hem gebruiken "voor hun eigen racistische agenda".