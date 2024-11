VK deelt nieuwe klimaatambitie voor 2035 op klimaattop

BAKOE (ANP) - Het Verenigd Koninkrijk heeft dinsdag op de klimaattop als een van de eerste landen nieuwe klimaatambities voor 2035 afgekondigd. Het land wil de uitstoot van broeikasgassen in dat jaar verminderd hebben met 81 procent ten opzichte van 1990. Dit doel is in lijn met het advies van wetenschappers en onafhankelijke adviseurs aan de regering.

Landen moeten uiterlijk in februari hun nieuwe klimaatambities voor het jaar 2035 hebben ingeleverd. Brazilië, het gastland van de volgende klimaattop, heeft ook al iets aangescherpte klimaatambities ingeleverd, maar daar is kritiek op gekomen.