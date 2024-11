Impact staking ProRail woensdag nog groter dan NS eerder meldde

UTRECHT (ANP) - De gevolgen van de staking op verkeersleidingsposten van ProRail in Amsterdam en Alkmaar woensdagochtend zijn nog groter dan de NS eerder meldde. De vervoerder laat dinsdag weten dat het "impactgebied" is uitgebreid en dat tussen Utrecht Centraal en Eindhoven Centraal, Utrecht Centraal en Arnhem Centraal en Leiden Centraal en Rotterdam Centraal minder treinen rijden. Maandag meldde de NS al dat woensdagochtend in heel Noord-Holland en delen van Utrecht en Flevoland geen treinverkeer mogelijk is door de staking.

Langs Utrecht en Leiden rijden normaal gesproken heel veel treinen, maar die kunnen door de staking niet verder rijden. "Dat betekent dat ze zouden moeten keren op station Utrecht Centraal en Leiden Centraal, maar daar is geen ruimte voor", legt de vervoerder uit. "Daarom is NS genoodzaakt om ook op deze trajecten minder treinen te rijden."

Luchthaven Schiphol is zeer beperkt bereikbaar door de staking en ook het internationale treinverkeer ondervindt er hinder van. De NS verwacht ook na de staking nog vertraging en uitval van treinen, "omdat het opstarten van de dienstregeling tijd kost".