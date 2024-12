Deur Glazen Huis is op slot: actie Serious Request begonnen

ZWOLLE (ANP) - 3FM-dj's Wijnand Speelman, Sophie Hijlkema en Barend van Deelen zijn woensdagmiddag opgesloten in het Glazen Huis in Zwolle voor 3FM Serious Request. De drie zitten daar tot en met kerstavond om geld in te zamelen voor Metakids, een organisatie die zich inzet voor onderzoek naar metabole ziekten bij kinderen.

De dj's kregen voorafgaand aan de opsluiting een laatste lunch geserveerd door Jonnie en Thérèse Boer, eigenaren van driesterrenrestaurant De Librije uit de Overijsselse stad. De dj's eten een week lang niets.

Rond 16.45 uur deed burgemeester Peter Snijders samen met kinderen met een metabole ziekte de voordeur op het Rodetorenplein op slot.

NPO 3FM heeft voor de start van de actie al meer dan een miljoen euro opgehaald voor Metakids, onder meer doordat Speelman twee marathons achterelkaar rende. Een jaar geleden haalde de radiozender geld op voor Stichting ALS Nederland. Het eindbedrag was 7,5 miljoen euro.