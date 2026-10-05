Amsterdamse schooldirecteur maakt miljoen euro aan onderwijsgeld over aan familieleden

De directeur van de Oranje Nassauschool in Amsterdam-Noord heeft de afgelopen drie jaar voor bijna een miljoen euro opdrachten verstrekt aan bedrijfjes van haar dochter en schoonzoon, meldt Het Parool. Het is niet zeker of alle in rekening gebrachte activiteiten werkelijk zijn uitgevoerd.

Het gaat in totaal om ten minste 976.943 euro aan onderwijsgeld dat tussen 2023 en 2026 is overgemaakt. De facturen, die in bezit zijn van Het Parool , zijn gericht aan bedrijven van de twee familieleden van directeur Audrey Rajcomar, die daarbij verschillende bedrijfsnamen gebruikten.

Uit interne documentatie, eveneens in handen van Het Parool, blijkt dat medewerkers betwisten dat een aantal van de gefactureerde activiteiten is uitgevoerd. Dan gaat het met name om programma's op het gebied van kunst, cultuur, sport en creativiteit die in vakanties zouden zijn aangeboden. Volgens medewerkers kan niemand bevestigen dat ze hebben plaatsgevonden.