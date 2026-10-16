Leg je twee briefjes van 50 euro naast elkaar en zie je hetzelfde
serienummer, dan is minstens één ervan vals. Elk echt eurobiljet heeft
een eigen nummer. Het briefje van 50 is in Nederland het biljet dat
vervalsers het vaakst namaken.
Twee keer
hetzelfde nummer betekent vals geld
Het serienummer bestaat uit twee letters en tien cijfers en staat
rechtsboven op de achterkant. De laatste zes cijfers staan nog een keer
verticaal, onderaan in het midden, schrijft de Bundesbank, de Duitse
centrale bank. Elk nummer hoort bij één biljet.
Krijg je meerdere briefjes tegelijk, bijvoorbeeld bij een verkoop via
Marktplaats, leg ze dan naast elkaar voordat je de koper laat gaan. Een
uniek nummer bewijst andersom niets: een vervalser kan elk briefje een
ander nummer geven. De handgrepen verderop vangen die vervalsingen.
In
Rome verraadden dubbele nummers 1000 euro aan vals geld
Vorige week hield de Italiaanse politie in Rome een 21-jarige man aan
die bij het zien van een patrouille een stille straat insloeg. In zijn
heuptasje en schoudertas zaten twintig nieuw ogende briefjes van 50
euro. Bij het vergelijken kwamen dezelfde serienummers steeds terug,
schrijft RomaDailyNews, waarna de agenten hem arresteerden.
Het briefje van
50 wordt het vaakst nagemaakt
De Nederlandsche Bank (DNB) haalde in 2025 in Nederland 17.900 valse
biljetten uit de circulatie, 26
procent minder dan een jaar eerder
. Het valse briefje van 50 kwam
het vaakst voor. Criminelen gebruiken het ook als lokaas, zoals bij de
truc met het briefje van 50 in Frankrijk
.
In de hele eurozone telde de Europese Centrale Bank (ECB) vorig jaar
444.000 valse biljetten. Ruim de helft daarvan, 53,2 procent, was een
briefje van 50. Het briefje van 20 volgde met 27 procent.
De kans op een
vals biljet is 14 op een miljoen
Tegenover die valse biljetten staan 31 miljard echte eurobiljetten.
De ECB telde in 2025 14 valse biljetten per miljoen echte, één op ruim
71.000. De bank ziet geen reden tot zorg, wel tot oplettendheid.
Voelen, kijken en
kantelen vangt de rest
Bij het huidige briefje van 50, uit de Europa-serie met het portret
van de Griekse mythologische figuur Europa, raden DNB
en de ECB drie
handgrepen aan:
- Voelen. Langs de linker- en rechterrand voel je
korte, verhoogde streepjes. Ook het grote cijfer 50 en de letters zijn
in reliëf gedrukt.
- Kijken. Houd het biljet tegen het licht. Je ziet
het watermerk met het portret van Europa en een donkere lijn, de
veiligheidsdraad. Het venster bovenin de zilveren strook rechts wordt
doorzichtig en toont ook Europa.
- Kantelen. Het smaragdgroene getal 50 linksonder
verkleurt naar diepblauw terwijl er een lichtstreep overheen schuift. Op
de zilveren strook verschijnen Europa en het getal 50 in een
hologram.
Twijfel je, leg het biljet dan naast een briefje waarvan je zeker
weet dat het echt is.
Zo pak je een verdacht biljet
aan
- Neem het niet aan. Een vals biljet is niets waard
en DNB vergoedt het niet.
- Geef het niet door. Een biljet dat je als echt
kreeg bewust weer uitgeven terwijl je weet dat het vals is, is strafbaar
volgens artikel 213 van het Wetboek van Strafrecht.
- Doe aangifte. Weet je van wie je het biljet kreeg,
meld dat dan bij de politie, adviseert DNB.
- Laat het onderzoeken. Stuur een twijfelgeval naar
DNB of lever het op afspraak in Amsterdam in, met een ondertekend
formulier, een kopie van je identiteitsbewijs en een kopie van je
bankpas of bankafschrift. Per post mag tot 2000 euro, op eigen risico.
Voor bedragen tot 450 euro bel je voor een afspraak: 020 524 27 27, op
werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur.
- Wacht op de uitslag. DNB reageert binnen vier
weken. Is het biljet toch echt, dan krijg je de waarde vergoed.
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