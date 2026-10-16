Leg je twee briefjes van 50 euro naast elkaar en zie je hetzelfde serienummer, dan is minstens één ervan vals. Elk echt eurobiljet heeft een eigen nummer. Het briefje van 50 is in Nederland het biljet dat vervalsers het vaakst namaken.

Twee keer hetzelfde nummer betekent vals geld

Het serienummer bestaat uit twee letters en tien cijfers en staat rechtsboven op de achterkant. De laatste zes cijfers staan nog een keer verticaal, onderaan in het midden, schrijft de Bundesbank, de Duitse centrale bank. Elk nummer hoort bij één biljet.

Krijg je meerdere briefjes tegelijk, bijvoorbeeld bij een verkoop via Marktplaats, leg ze dan naast elkaar voordat je de koper laat gaan. Een uniek nummer bewijst andersom niets: een vervalser kan elk briefje een ander nummer geven. De handgrepen verderop vangen die vervalsingen.

In Rome verraadden dubbele nummers 1000 euro aan vals geld

Vorige week hield de Italiaanse politie in Rome een 21-jarige man aan die bij het zien van een patrouille een stille straat insloeg. In zijn heuptasje en schoudertas zaten twintig nieuw ogende briefjes van 50 euro. Bij het vergelijken kwamen dezelfde serienummers steeds terug, schrijft RomaDailyNews, waarna de agenten hem arresteerden.

Het briefje van 50 wordt het vaakst nagemaakt

In de hele eurozone telde de Europese Centrale Bank (ECB) vorig jaar 444.000 valse biljetten. Ruim de helft daarvan, 53,2 procent, was een briefje van 50. Het briefje van 20 volgde met 27 procent.

De kans op een vals biljet is 14 op een miljoen

Tegenover die valse biljetten staan 31 miljard echte eurobiljetten. De ECB telde in 2025 14 valse biljetten per miljoen echte, één op ruim 71.000. De bank ziet geen reden tot zorg, wel tot oplettendheid.

Voelen, kijken en kantelen vangt de rest

Bij het huidige briefje van 50, uit de Europa-serie met het portret van de Griekse mythologische figuur Europa, raden DNB en de ECB drie handgrepen aan:

Voelen. Langs de linker- en rechterrand voel je korte, verhoogde streepjes. Ook het grote cijfer 50 en de letters zijn in reliëf gedrukt.

Langs de linker- en rechterrand voel je korte, verhoogde streepjes. Ook het grote cijfer 50 en de letters zijn in reliëf gedrukt. Kijken. Houd het biljet tegen het licht. Je ziet het watermerk met het portret van Europa en een donkere lijn, de veiligheidsdraad. Het venster bovenin de zilveren strook rechts wordt doorzichtig en toont ook Europa.

Houd het biljet tegen het licht. Je ziet het watermerk met het portret van Europa en een donkere lijn, de veiligheidsdraad. Het venster bovenin de zilveren strook rechts wordt doorzichtig en toont ook Europa. Kantelen. Het smaragdgroene getal 50 linksonder verkleurt naar diepblauw terwijl er een lichtstreep overheen schuift. Op de zilveren strook verschijnen Europa en het getal 50 in een hologram.

Twijfel je, leg het biljet dan naast een briefje waarvan je zeker weet dat het echt is.

Zo pak je een verdacht biljet aan

Neem het niet aan. Een vals biljet is niets waard en DNB vergoedt het niet.

Een vals biljet is niets waard en DNB vergoedt het niet. Geef het niet door. Een biljet dat je als echt kreeg bewust weer uitgeven terwijl je weet dat het vals is, is strafbaar volgens artikel 213 van het Wetboek van Strafrecht.

Een biljet dat je als echt kreeg bewust weer uitgeven terwijl je weet dat het vals is, is strafbaar volgens artikel 213 van het Wetboek van Strafrecht. Doe aangifte. Weet je van wie je het biljet kreeg, meld dat dan bij de politie, adviseert DNB.

Weet je van wie je het biljet kreeg, meld dat dan bij de politie, adviseert DNB. Laat het onderzoeken. Stuur een twijfelgeval naar DNB of lever het op afspraak in Amsterdam in, met een ondertekend formulier, een kopie van je identiteitsbewijs en een kopie van je bankpas of bankafschrift. Per post mag tot 2000 euro, op eigen risico. Voor bedragen tot 450 euro bel je voor een afspraak: 020 524 27 27, op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur.

Stuur een twijfelgeval naar DNB of lever het op afspraak in Amsterdam in, met een ondertekend formulier, een kopie van je identiteitsbewijs en een kopie van je bankpas of bankafschrift. Per post mag tot 2000 euro, op eigen risico. Voor bedragen tot 450 euro bel je voor een afspraak: 020 524 27 27, op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur. Wacht op de uitslag. DNB reageert binnen vier weken. Is het biljet toch echt, dan krijg je de waarde vergoed.

Meer weten?