Dierenbescherming past keurmerk aan na mishandeling varkens

DEN HAAG (ANP) - De Dierenbescherming gaat de criteria rond het Beter Leven-keurmerk aanpassen, nadat is gebleken dat varkenshouders met het keurmerk geweld gebruiken tegen varkens en biggetjes. Het BNNVARA-programma BOOS laat in de uitzending van dinsdag beelden zien die onderzoeksgroep Ongehoord maakte bij vier veehouders die varkensvlees verkopen met het Beter Leven-keurmerk. Daarop is te zien hoe de dieren ernstig mishandeld worden.

Bijna twintig jaar geleden lanceerde de Dierenbescherming het keurmerk Beter Leven. Het sterrensysteem op vleesverpakkingen zou "garanderen dat dieren onder betere leefomstandigheden opgroeien". Om in aanmerking te komen voor het keurmerk moeten veehouders aan strengere eisen voldoen dan in de wet is vastgelegd. Het vlees is dan ook duurder.

De stichting Beter Leven Keurmerk, die onderdeel is van de Dierenbescherming, heeft tweehonderd criteria waaraan veebedrijven moeten voldoen en schakelt jaarlijks onafhankelijke controleurs in. Op beelden die de onderzoeksgroep Ongehoord aanleverde, is onder meer te zien dat veehouders de varkens schoppen, slaan en een verboden stroomstootwapen gebruiken. Ook is te zien hoe de euthanasie van dieren, wat alleen in uitzonderlijke gevallen mag, onzorgvuldig wordt uitgevoerd.

Volgens Ongehoord en BOOS is het keurmerk dus helemaal geen garantie voor een beter leven. Op de website van de Dierenbescherming staat nu dat het keurmerk ervoor zorgt dat dierenwelzijn wordt gecontroleerd in plaats van gegarandeerd. Ook zijn er "extra controles" ingesteld bij de bedrijven op de beelden. Daarnaast wordt het verbod op het slaan en schoppen van de dieren opgenomen in de criteria en worden er extra eisen gesteld aan euthanasie. Dit is al opgenomen in de wet rond dierenwelzijn.