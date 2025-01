Dierenrechtenclubs vinden aanpak wolf in Hengelo amateuristisch

ARNHEM (ANP) - Dierenrechtenorganisaties vinden dat de kwestie rond de wolf die maandag urenlang in een schuur in het Gelderse dorp Hengelo lag amateuristisch is afgehandeld. Het dier werd door een dierenarts verdoofd en nagekeken op verwondingen. De wolf mankeerde niets en werd uiteindelijk vrijgelaten in een bos, meldde de provincie Gelderland.

Volgens Animal Rights en De Faunabescherming had het roofdier eerst onderzocht moeten worden in een opvangcentrum. "Dit had beter opgelost moeten worden en daar moet een beter protocol voor komen", aldus beide organisaties.

"Wij denken dat dit een dier in nood was", zegt een woordvoerder van Animal Rights. "Een wolf gaat niet zomaar in een schuur liggen. Wij denken dat het onderzoek van de dierenarts daarom wel heel oppervlakkig is geweest." Ook De Faunabescherming gaat ervan uit dat de wolf een "traumatische ervaring" had gehad, zegt voorzitter Niko Koffeman. "Vervolgens zie je dat het bevoegd gezag niet is ingespeeld op dit soort situaties."

Geen verwondingen

Wolven zijn schuwe dieren en mijden doorgaans drukke plekken. Volgens de provincie was het daardoor aannemelijk dat er iets aan de hand was met de wolf die in een woonwijk in Hengelo opdook. Gedacht werd dat het dier zou zijn aangereden, meldden regionale media, maar de dierenarts die het beest verdoofde en onderzocht kon geen zichtbare verwondingen vinden. Waarom de wolf er dan toch voor koos bewoond gebied in te gaan, is niet duidelijk.

Een woordvoerder van de provincie Gelderland herhaalde dinsdag dat er geen bewijs is dat de wolf is aangereden. Dat scenario volledig uitsluiten kan de provincie echter niet, stelt de zegsman. De dierenarts kon geen sporen zoals botbreuken of blauwe plekken ontdekken bij het dier. De wolf was wel wat stijf en had wondjes op zijn tong, maar was volgens de arts verder gezond. De provincie staat daarom nog steeds achter het besluit om het dier vrij te laten, voegt de woordvoerder toe.