Staatssecretaris: bel bij verward gedrag meldpunt, niet politie

DEN HAAG (ANP) - Mensen die een situatie over een persoon met verward gedrag willen melden, bellen daarvoor te snel en te vaak de politie, vindt staatssecretaris Vincent Karremans (Preventie). Als er geen sprake is van een gevaarlijke situatie dan kunnen mensen volgens hem beter het speciale Meldpunt Zorgwekkend Gedrag op nummer 0800-1205 bellen. Dit landelijke meldpunt pakt de melding op een andere manier op en leidt die waar mogelijk toe naar de (geestelijke) gezondheidszorg (ggz), zei hij in de Tweede Kamer.

Karremans reageerde op Lisa Westerveld van GroenLinks-PvdA, die denkt dat er meer mensen verward gedrag vertonen, omdat ze niet tijdig de juiste hulp krijgen."Er staan 100.000 mensen op de wachtlijst en als die er te lang op staan, dan worden hun problemen te complex, en gaan ze weer naar een andere wachtlijst." Ze wil net als SP en D66 dat er meer wordt geïnvesteerd in de ggz. Dat is volgens haar ook hard nodig om de politie te ontlasten, omdat die steeds vaker moet ingrijpen bij verwarde personen en lang moeten zoeken om ze ergens geplaatst te krijgen. Vorig jaar kwamen er 150.000 meldingen binnen bij de politie, dat zijn er 400 per dag, zei Westerveld.