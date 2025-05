Dijksma: geweld tegen betogers was geen onderdeel van instructie

UTRECHT (ANP) - De politie heeft maandag "kortstondig geweld gebruikt" tegen pro-Palestijnse betogers die een gebouw van de Universiteit Utrecht hadden bezet, terwijl dat "geen onderdeel was van de instructie die vooraf was meegegeven". Burgemeester Sharon Dijksma schrijft dat aan de gemeenteraad.

"Op dit moment wordt uitgezocht wat zich precies heeft afgespeeld en welke afwegingen daarbij zijn gemaakt", aldus de burgemeester. Het politieoptreden wordt "getoetst aan het wettelijk kader en de uitgangspunten van professioneel vakmanschap".

De politie gebruikte geweld om het pand van de Faculteit Geesteswetenschappen in te komen. "Voor het pand had zich een groep van ongeveer twintig demonstranten verzameld. Zij beletten de politie om het pand binnen te gaan", schetst Dijksma de situatie. Ze benadrukt dat daarvoor herhaaldelijk tegen de demonstranten is gezegd dat ze het gebouw moesten verlaten.

In totaal hield de politie 49 betogers aan. Geen van hen wordt vervolgd, meldt Dijksma.