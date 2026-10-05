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Nederlander benoemd tot minister van Justitie in Soedan, maar de wereld erkent zijn omstreden regering niet

Samenleving
door Pieter Immerzeel
bijgewerkt om
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Een man met een Nederlands paspoort is benoemd tot minister in een parallelle regering van de Rapid Support Forces (RSF) in Soedan. Het gaat om Osama Said, een Soedanees-Nederlandse jurist.
Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. Said is begin mei aangewezen als minister van Justitie in de regering die de RSF vorig jaar oprichtte, in de gebieden die ze controleert.

Genocide

De RSF voert de zogenoemde Tasis-coalitie aan. Nederland erkent die regering niet, net als de rest van de internationale gemeenschap.
De RSF vecht al ruim drie jaar tegen het regeringsleger, de Sudanese Armed Forces (SAF). Beide kanten begaan oorlogsmisdaden, maar de RSF wordt gezien als de meest gewelddadige van de twee. Volgens de VN heeft het geweld van de RSF kenmerken van genocide.

Dit zegt Said zelf

Said was al langer actief in de Soedanese politiek als leider van een politieke partij. Hij bevestigt zijn benoeming aan de NOS: “Ik ben inderdaad voorgedragen als minister van Justitie van Tasis.”
Hij doet zijn politieke werk naar eigen zeggen op vrijwillige basis, vanuit Nederland. Zijn doel omschrijft hij zo: “Met één doel: het leed van de Sudanezen verlichten.” Said zegt zich in te willen zetten voor vrede.

Legitimering

Volgens deskundigen heeft deze omstreden regering een ander doel: proberen de van genocide verdachte paramilitairen een legitiem gezicht te geven.
"Uiteindelijk gaat het erom dat de RSF serieus genomen wil worden", legt Anette Hoffmann, Sudan-expert van onderzoeksinstituut Clingendael uit. "Het wil onderhandelen als een staatsmacht en niet als militie. Je kunt het zien als een legitimering van de RSF."
Bron: NOS

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