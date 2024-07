Dit zijn de tien meest leefbare steden ter wereld

Elk jaar publiceert The Economist een ranglijst van de meest leefbare steden. In 2024 zag de Liveability Index lichte verbeteringen, ondanks geopolitieke conflicten, onrusten onder burgers en woningcrises. Dit is deels te danken aan vooruitgang in de gezondheidszorg en het onderwijs in een aantal steden in ontwikkelingslanden.

Zoals de onderstaande grafiek laat zien, is Wenen gekroond tot de meest leefbare stad ter wereld, met een indrukwekkende score van 98,4 punten. De Oostenrijkse hoofdstad staat al drie jaar op rij op de eerste plaats dankzij haar hoge scores in de categorieën stabiliteit, infrastructuur, onderwijs en gezondheidszorg. De Deense hoofdstad Kopenhagen en de Zwitserse stad Zürich staan respectievelijk op de tweede en derde plaats.

Hoewel zowel de Australische steden Sydney en Melbourne als het Canadese Vancouver in de top tien blijven, hebben alle drie de steden hun infrastructuurscores zien dalen vanwege hun crisis op de woningmarkt. Om deze reden zakte Toronto in Canada naar de 12de plaats in 2024.

Onderaan de lijst staan Damascus in Syrië, Tripoli in Libië en Algiers in Algerije. De Oekraïense stad Kiev staat ook in de onderste regionen, nadat het vorig jaar weer aan de index is toegevoegd na verwijdering vanwege de invasie door Rusland in 2022.