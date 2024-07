Klassement geen doel voor wielrensters SD Worx-Protime in Giro

BRESCIA (ANP) - De Nederlandse wielerploeg SD Worx-Protime mikt in de Giro d'Italia voor vrouwen op ritzeges. De Nederlandse ploeg is afgereisd zonder Demi Vollering en staat naar eigen zeggen met "een team van vrijbuiters" aan de start in Brescia waar zondag de eerste etappe wordt verreden, een tijdrit over ruim 15 kilometer.

Op papier is wereldkampioene Lotte Kopecky de kopvrouw van de ploeg. De Belgische verraste vorig jaar met de tweede plaats achter Vollering in de Tour de France, maar ziet de Giro vooral als voorbereiding op de Olympische Spelen. "Onze focus in deze Giro ligt op ritwinst", zegt sportief manager Danny Stam op de website van de ploeg. "Niamh Fisher-Black kan in de laatste lastige bergritten misschien wel een mooie slag slaan. Of ze ook een goed klassement kan rijden, valt af te wachten. De openingstijdrit is in ieder geval niet in haar voordeel." De Nieuw-Zeelandse werd al eens vijfde in de Giro.

Met Femke Gerritse en Nederlands kampioene Chantal van den Broek-Blaak telt de ploeg twee Nederlandse rensters.