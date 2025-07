DJI bereidt zich voor op scenario's uitzetten internetverbinding

DEN HAAG (ANP) - De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) bereidt zich preventief voor op het geheel of gedeeltelijk uitzetten van de internetverbinding, zoals eerder bij het Openbaar Ministerie is besloten. De gevangenisorganisatie werkt uit voorzorg scenario's uit en brengt in kaart wat dat praktisch zou betekenen.

Net als het OM maakt DJI gebruik van Citrix om medewerkers op afstand toegang tot de digitale werkomgeving te geven. Hierin is bij het OM een beveiligingslek ontdekt. Daarom worden nu ook de computersystemen van DJI uitgebreid doorzocht. Dat gaat waarschijnlijk lang duren. "De systemen zijn erg groot en wat precies gezocht moet worden is niet duidelijk. Zie het als het zoeken naar een speld in een hooiberg terwijl je eigenlijk niet weet hoe de speld eruitziet", meldt DJI dinsdag.

"Mochten er bewijzen worden gevonden dat de systemen van DJI daadwerkelijk zijn binnengedrongen, kan dat grote gevolgen hebben. In dat geval moet mogelijk de internetverbinding gedeeltelijk of geheel worden uitgezet met alle gevolgen van dien." DJI zegt op dit moment nog geen signalen te hebben die dit doen vermoeden. DJI telt 16.000 medewerkers en vijftig inrichtingen.