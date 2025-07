Saints & Stars vaart niet meer mee in Canal Parade

AMSTERDAM (ANP) - De Amsterdamse luxe sportschool Saints & Stars vaart aanstaande zaterdag niet meer mee met een boot tijdens de Canal Parade. Dat maakt de gym bekend in een statement. De sportschool raakte onlangs in opspraak door een artikel van Het Parool over uitbuiting van Filipijnse en Indonesische schoonmakers.

"Dit moment gaat niet over ons en dat is precies waarom we opzijstappen", zo staat in de verklaring. "Het gaat over zichtbaarheid, liefde, vrijheid, gelijkheid en het recht om helemaal jezelf te zijn. Als er een kans is dat onze aanwezigheid die boodschap overschaduwt, dan is opzijstappen het juiste om te doen."

Saints & Stars zou voor het eerst meevaren in de botenparade, die elk jaar uit tachtig boten bestaat. De sportschool zegt zijn plek te doneren aan "de Pride Amsterdam community". Een woordvoerder van de Pride laat weten dat LGBT Asylum Support de plek overneemt. Deze stichting heeft vaker meegevaren en ondersteunt lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender- en intersekse asielzoekers gedurende de asielprocedure.

Non-actief

Volgens de krant moesten minstens 23 schoonmakers hun paspoort inleveren, 17 uur per dag werken en samen in één bed slapen. De Arbeidsinspectie doet onderzoek naar de situatie bij het bedrijf.

Eerder maakte eigenaar Tom Moos bekend dat het managementteam dat verantwoordelijk is voor de schoonmaakwerkzaamheden op non-actief is gesteld.