HEERHUGOWAARD (ANP) - Een bestuurder van een auto is overleden nadat deze in botsing kwam met een andere auto op de Westerweg (N242) in Heerhugowaard (Noord-Holland). De aanrijding was rond 09.45 uur. De bestuurder van de andere auto is naar het ziekenhuis gebracht voor controle, meldt de politie.

Meer details over het ongeluk zijn nog niet bekendgemaakt. Vanwege onderzoek blijft de weg "mogelijk nog uren afgesloten", meldt de politie tegen NH Nieuws.