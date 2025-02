Zuid-Afrika weerspreekt kritiek Trump op onteigeningen

PRETORIA (ANP/DPA) - De Zuid-Afrikaanse regering verwijt de Amerikaanse president Donald Trump "desinformatie en propaganda" over het land te verspreiden. Trump heeft hulp bevroren omdat het land in zijn ogen onrechtmatig en immoreel land onteigent. Hij vindt dat de onteigeningswet in Zuid-Afrika mensenrechten schendt. Hij zou ook bereid zijn Zuid-Afrikanen die worden getroffen door de onteigeningen als vluchteling in de VS toe te laten.

Het Zuid-Afrikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken beklemtoont dat de regering land onteigent om onrecht teniet te doen dat ontstond tijdens het bewind van de witte minderheid tijdens de zogeheten Apartheid (1948-1994). Zuid-Afrika stelt dat Trump de pijnlijke geschiedenis van het land tijdens het koloniale tijdperk en tijdens de Apartheid ten onrechte buiten beschouwing laat.

De miljardair en Trump-vertrouweling Elon Musk is in Pretoria geboren en beschuldigt net als Trump de regering van het linkse ANC (Afrikaans Nationaal Congres) van "een aanval op de witte landeigenaren". Het ANC is al lang bezig met het uitkopen of onteigenen van witte boeren.