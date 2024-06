Dode na gewapende inval bij bruiloft in Frankrijk

THIONVILLE (ANP/AFP) - Gewapende individuen zijn in de nacht van zaterdag op zondag binnengevallen op een bruiloft in Thionville in Frankrijk, niet ver van de grens met Luxemburg, meldt de politie.

Bij de aanval zijn een dode en vijf gewonden gevallen. Een van de gewonden verkeert nog in kritieke toestand. Op het moment dat de hulpdiensten aankwamen, waren de daders al op de vlucht geslagen.

Volgens de lokale krant Le Républicain Lorrain, die het nieuws als eerste bracht, zou het dodelijke slachtoffer een man van rond de twintig zijn. De krant meldt ook dat de aanvallers machinegeweren bij zich hadden en dat op de bruiloft zo'n honderd mensen aanwezig waren.

Politiebronnen vermoeden dat het een afrekening is in het drugsmilieu. Volgens de bronnen zou niet de bruiloft op zich het doelwit zijn geweest, maar specifiek enkele van de aanwezige gasten. Vorig jaar vond in het nabijgelegen dorp Villerupt ook al eens een schietpartij plaats tussen rivaliserende drugsbendes.