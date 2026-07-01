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Doden bij festiviteiten na Mexicaanse WK-overwinning

Samenleving
door anp
woensdag, 01 juli 2026 om 10:23
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MEXICO-STAD (ANP/AFP) - In een feestvierende menigte voetbalfans in Mexico-Stad zijn volgens de autoriteiten minstens twee mensen om het leven gekomen. Een 19-jarige vrouw en een 44-jarige man zijn door verstikking overleden. Ze raakten bekneld in het centrum van de stad.
De WK-overwinning op Ecuador werd in Mexico uitbundig gevierd. In Mexico-Stad gingen meer dan een miljoen mensen de straat op, meldden lokale media. Op de 12 kilometer lange Paseo de la Reforma verzamelde zich een grote mensenmenigte.
De Mexicaanse president Claudia Sheinbaum bekeek de wedstrijd in een park in het noordwesten van de stad en juichte na afloop dat de Mexicaanse voetballers speelden "met hart, ziel en trots". De ploeg heeft volgens haar een onvergetelijke vreugde gebracht.
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