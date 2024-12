Doden door aanval op Zaporizja, voertuig van IAEA getroffen

ZAPORIZJA (ANP/DPA) - Bij Russische aanvallen op de stad Zaporizja in het zuidoosten van Oekraïne zijn drie mensen gedood. Veertien mensen raakten gewond. Ook werd een voertuig van het Internationaal Atoomagentschap IAEA getroffen.

De gouverneur van de regio Ivan Fedorov schreef op Telegram dat dinsdag een raketaanval werd uitgevoerd op het centrum van de stad. Volgens een publieke radiozender werd een ziekenhuis getroffen en is de verwachting dat er nog meer mensen onder het puin liggen.

Het voertuig van de IAEA werd getroffen bij een droneaanval toen het op weg was naar de door Rusland bezette kerncentrale van Zaporizja. Hierbij vielen geen slachtoffers. IAEA-chef Rafael Grossi reageerde in een video op X. "Een kerncentrale aanvallen is een no-go. Degenen die zorgen voor de nucleaire veiligheid van deze centrales aanvallen is zelfs nog onacceptabeler."

Atoomagentschap

Het atoomagentschap heeft permanent deskundigen in de kerncentrale gestationeerd om de situatie aldaar te monitoren. De kerncentrale ligt niet ver van de frontlinie.

Rusland begon eind november met een serie aanvallen op de energie-infrastructuur in Oekraïne. Het IAEA waarschuwde dat dit de veiligheid van de kerncentrales in gevaar bracht, omdat de koelsystemen afhankelijk zijn van een betrouwbare stroomvoorziening.