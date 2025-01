Doden en gewonden door verdrukking in moskee in Damascus

DAMASCUS (ANP/AFP/RTR) - In een moskee in de Syrische hoofdstad Damascus zijn vrijdag zeker vier mensen door verdrukking om het leven gekomen. Ook raakten zeker zestien mensen gewond. Dat meldt het Syrische staatspersbureau SANA op basis van een verklaring van de lokale gezondheidsautoriteiten.

Onder de dodelijke slachtoffers zijn in ieder geval drie vrouwen. Onder de gewonden zijn meerdere kinderen. Volgens de lokale autoriteiten liepen zij onder meer botbreuken en blauwe plekken op. Ook zijn kinderen flauwgevallen.

De stormloop vond plaats bij de historische Umayyad-moskee. De moskee stamt uit de achtste eeuw en is een van de oudste en grootste moskeeën ter wereld. Volgens de gouverneur van Damascus Maher Marwan werden de slachtoffers verdrukt tijdens een "civiel evenement" in de moskee. Volgens Marwan onderzoeken de autoriteiten hoe de stormloop kon ontstaan. Hij beloofde dat de schuldigen ter verantwoording worden geroepen.

Gratis maaltijden

Een fotograaf voor het Franse persbureau AFP meldde dat een grote menigte zich bij de moskee had verzameld omdat er gratis maaltijden werden uitgedeeld. Volgens de krant Al-Watan was het evenement georganiseerd door een bekende influencer. Abu Omar, een youtuber en chef-kok met een restaurant in Istanbul, plaatste eerder op vrijdag een video online waarin hij voorbereidingen trof om gratis maaltijden in de moskee uit te delen.

De Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken Antonio Tajani had de moskee vrijdagochtend bezocht.