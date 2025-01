Beperk koffie tot dit moment van de dag voor optimale gezondheidseffecten

Het drinken van koffie is herhaaldelijk in verband gebracht met een betere hartgezondheid en een langer leven. Maar de voordelen van koffieconsumptie kunnen afhangen van wanneer je het drinkt, zo heeft nieuw onderzoek aangetoond.

Het blijkt namelijk dat je het beste alleen 's ochtends koffie kunt drinken, ongeacht de geconsumeerde hoeveelheid of andere mogelijke factoren, volgens een onderzoek dat dinsdag is gepubliceerd in het European Heart Journal.

“Dit is de eerste studie die de timing van koffiedrinken en gezondheidsresultaten test,” zei hoofdauteur Dr. Lu Qi van Tulane University in New Orleans, in een persbericht. “We geven normaal gesproken geen advies over timing van voeding, maar misschien moeten we hier in de toekomst wel over nadenken.” Want koffiedrinken in de ochtend is vermoedelijk dus echt beter.

Een mogelijke verklaring voor de bevindingen “is dat het consumeren van koffie in de namiddag of avond je biologische klok en de niveaus van hormonen zoals melatonine kan verstoren,” zei Qi. Weinig melatonine is in verband gebracht met hogere bloeddruk en oxidatieve stress, en een groter risico op hart- en vaatziekten.

Koffie bevat ook antioxidanten die ontstekingen in het lichaam verminderen door vrije radicalen te neutraliseren die het risico op hart- en vaatziekten kunnen verhogen. Vrije radicalen, instabiele moleculen uit omgevingsbronnen zoals sigarettenrook of pesticiden, kunnen cellen beschadigen. Sommige ontstekingsmarkers in het bloed hebben hun eigen klok, zeiden de auteurs, en ze zijn meestal het hoogst in de ochtend - dus “het ontstekingsremmende effect van koffie geconcentreerd in de ochtend kan gunstiger zijn dan dat van een patroon verspreid over de ochtend, middag en avond”.

