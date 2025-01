Europese Unie verlengt en breidt sancties tegen Venezuela uit

BRUSSEL (ANP) - De EU-lidstaten hebben vrijdag de sancties tegen Venezuela verlengd en uitgebreid. Er zijn vijftien nieuwe mensen op de sanctielijst gezet, waarmee het aantal uitkomt op 69. Hun tegoeden worden bevroren en voor hen geldt een reisverbod in de Europese Unie. De nieuwe en uitgebreide sancties gelden tot 11 januari 2026.

De vijftien mensen zijn lid van de Nationale Kiesraad van Venezuela (CNE), de rechterlijke macht en de veiligheidstroepen. Zij zijn aan de sanctielijst toegevoegd omdat er geen vooruitgang zit in "een door Venezuela geleide dialoog voor het herstel van de democratie en de rechtsstaat, en de aanhoudende ernstige mensenrechtensituatie in het land", zo meldt de Raad van de Europese Unie.

Reden voor de verlenging en uitbreiding van de sancties zijn "de aanhoudende acties die de democratie en de rechtsstaat ondermijnen, de aanhoudende mensenrechtenschendingen en de repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie, onder meer tijdens en na de presidentsverkiezingen van 28 juli 2024", aldus de Raad waarin de lidstaten zijn vertegenwoordigd.

De EU-lidstaten hebben het besluit genomen op de dag dat Nicolás Maduro voor zijn derde termijn als president van Venezuela is geïnaugureerd. Volgens de oppositie is bij de verkiezingen in juli gefraudeerd met de uitslag. Zij stelt dat Maduro overtuigend is verslagen door oppositiekandidaat Edmundo González Urrutia. De electorale autoriteiten riepen Maduro echter uit tot winnaar. Sindsdien zijn er protesten, waarbij demonstranten hardhandig worden aangepakt en gevangen genomen.