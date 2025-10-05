Doden en schade door raketten en honderden drones in Oekraïne

KYIV (ANP/AFP) - Russische aanvallen op Oekraïne hebben aan zeker vijf mensen het leven gekost en geleid tot stroomuitval, melden de autoriteiten in het land. Volgens president Volodymyr Zelensky werden meer dan vijftig raketten ingezet en vijfhonderd aanvalsdrones.

In de westelijke regio Lviv vielen vier doden en raakten vier mensen gewond, meldde premier Joelia Svyrydenko. In Zaporizja vielen een dode en tien gewonden. Ook raakte de energievoorziening van tienduizenden mensen beschadigd.

"De Russen hebben onze infrastructuur opnieuw aangevallen, alles wat voor onze mensen een normaal leven mogelijk maakt", aldus president Zelensky. "We hebben meer bescherming nodig en de snellere implementatie van alle defensieovereenkomsten, met name op het gebied van luchtverdediging, om deze terreur vanuit de lucht geen rol van betekenis meer te laten spelen."