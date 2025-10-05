Chocolade maakt het leven zoeter. Je kunt erin bijten, het smelten, het drinken of ermee bakken voor een rijke, verrukkelijke traktatie. Maar niet alle chocolade is goed voor je. In tegendeel.

Wat is de gezondste chocolade?

Van de drie soorten chocolade - puur, melk en wit - is pure chocolade het gezondst, zeggen voedingsdeskundigen.“De gezondheidsvoordelen van chocoladeproducten zijn allemaal te danken aan de cacaoboon, die talloze fytochemicaliën bevat waarvan is aangetoond dat ze ontstekingsremmende, kankerwerende en bloeddrukverlagende eigenschappen hebben,” vertelt Whitney English, geregistreerd diëtist bij Whitney aan TODAY.com. “Hoe meer cacaobestanddelen een product bevat, hoe voedzamer het is. Pure chocolade bevat de meeste cacaobonen en is daarom het meest voedzaam.”

Is 70% pure chocolade gezond?

Beide experts raden aan om chocolade met ten minste 70% cacao te kiezen, omdat deze minder toegevoegde suikers en meer fytochemicaliën bevat dan chocolade met minder cacao.

Cacaobonen bevatten eiwitten en zijn een goede bron van mineralen zoals ijzer en magnesium, plus mangaan, koper, zink en fosfor. Je krijgt ook een wat vezels binnen - ongeveer 3 gram per 1 ons pure chocolade, volgens het Amerikaanse ministerie van Landbouw

Mensen die de voorkeur geven aan melkchocolade krijgen dit beschermende effect niet en hebben de neiging om aan te komen, ontdekten de onderzoekers.

Bijwerkingen van pure chocolade

cadmium en lood - twee zware metalen die schadelijk zijn voor de gezondheid. De gehaltes waren niet extreem hoog, maar wel detecteerbaar, zei de organisatie bij het vrijgeven van de Toen Consumer Reports in 2022 28 repen pure chocolade van verschillende merken testte , vond het in alle repen- twee zware metalen die schadelijk zijn voor de gezondheid. De gehaltes waren niet extreem hoog, maar wel detecteerbaar, zei de organisatie bij het vrijgeven van de testresultaten

Pure chocolade bevat cafeïne - ongeveer 23 milligram in een vierkantje van 1 ons, volgens het Amerikaanse Ministerie van Landbouw. Als je vier vierkantjes eet, is dat ongeveer evenveel cafeïne als het drinken van een kop koffie. En het blijft snoep - het bevat vet en suiker, met 170 calorieën per ons, dus te veel eten kan leiden tot gewichtstoename.

Puntsgewijs:

Pure chocolade heeft zowel gezonde als minder gezonde eigenschappen.

De gezonde aspecten van pure chocolade:

Bevat antioxidanten zoals flavonoïden die kunnen helpen ontstekingen te verminderen

Rijk aan mineralen zoals magnesium, ijzer, zink en mangaan

Kan de bloeddruk licht verlagen door de aanwezigheid van flavanolen

Bevat minder suiker dan melkchocolade

Kan een positief effect hebben op het cholesterolgehalte

De minder gezonde aspecten:

Bevat nog steeds calorieën en vet

Bevat cafeïne, wat bij sommige mensen voor slapeloosheid kan zorgen

Vaak wordt suiker toegevoegd, hoewel minder dan bij melkchocolade

Kan bij overmatige consumptie bijdragen aan gewichtstoename

Hoe puurder de chocolade (hogere cacaopercentages zoals 70%, 85% of zelfs 90%), hoe meer gezondheidsvoordelen en hoe minder toegevoegde suiker. Pure chocolade met een cacaogehalte van 70% of hoger wordt over het algemeen als gezonder beschouwd.

Als onderdeel van een uitgebalanceerd dieet kan pure chocolade in matige hoeveelheden (bijvoorbeeld 20-30 gram per dag) een gezonde aanvulling zijn.