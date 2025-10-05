Stoltenberg bevestigt suswerk dat Rutte Trump-fluisteraar maakte

OSLO (ANP) - Mark Rutte hielp met vleierij een door Donald Trump bijna ontspoorde NAVO-top in 2018 te redden, bevestigt de man die de NAVO destijds leidde. De Amerikaanse president dreigde op te stappen en zo het bondgenootschap op te blazen, schrijft ex-NAVO-chef Jens Stoltenberg in zijn memoires. Dat deed hij, na tussenkomst van Rutte, toch niet.

Trump eiste al langer dat Europese NAVO-landen, ook Nederland, meer in hun defensie zouden steken. Met maling aan de agenda van de top dreef hij dat plotseling op de spits. Na spoedberaad van Stoltenberg, bondskanselier Angela Merkel, de Franse president Emmanuel Macron en Rutte kreeg die de taak Trump te sussen. Rutte moedigde Trump aan om als triomf te claimen dat Europese lidstaten dankzij hem 33 miljard dollar meer waren gaan uitgeven. "En het werkte", schrijft Stoltenberg. "We waren op de afgrond afgestevend, maar net op tijd omgekeerd."

De rol van Rutte is door ingewijden eerder beschreven en leverde hem de reputatie van "Trump-fluisteraar" op. Dat was een cruciale aanbeveling toen de NAVO vorig jaar een opvolger voor Stoltenberg zocht en voor Rutte koos.

Kanttekeningen maakt Stoltenberg wel. Rutte bediende zich van de strategie die de Noorse secretaris-generaal zelf al langere tijd gebruikte, schrijft hij. En Trump bedaarde volgens Stoltenberg vermoedelijk ook omdat hij gaandeweg besefte dat hij overvroeg.

Een jaar later was volgens Stoltenberg opnieuw reddingswerk nodig om het bondgenootschap overeind te houden. Trump dacht erover in de jaarlijkse 'troonrede' van de Amerikaanse president aan te kondigen dat de Verenigde Staten met de NAVO zouden breken. Stoltenberg zorgde er vlug voor dat hij Trump op diens favoriete zender Fox News lof toezwaaide voor de verhoging van de Europese defensiebudgetten. Dat stemde de president volgens de NAVO-topman tevreden, en van een breuk met de alliantie kwam het niet.