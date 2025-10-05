Waarom regelmatig vliegen stiekem slecht voor je gezondheid is

Vliegen is nog altijd de veiligste manier om te reizen, maar wetenschappers ontdekken steeds meer verborgen gezondheidsrisico's. Vooral voor mensen die vaak vliegen is het oppassen geblazen.

Een vliegtuig is statistisch gezien verbazingwekkend veilig. De kans is bijvoorbeeld veel groter dat je overlijdt tijdens een auto-ongeluk. Toch waarschuwen onderzoekers van Harvard dat er minder zichtbare bedreigingen schuilgaan in de lucht.

Kosmische straling

Kosmische straling is een van de grootste zorgen. In de lucht verlies je een groot deel van de bescherming die de atmosfeer normaal biedt tegen straling uit de ruimte. Een retourtje van Nederland naar Australië levert je ongeveer een vijfde van de veilige jaarlimiet aan straling op.

Die straling heeft gevolgen. Piloten en stewardessen hebben meer dan twee keer zoveel kans op huidkanker als de gemiddelde persoon. Vrouwelijk cabinepersoneel loopt ook vijftig procent meer risico op borstkanker.

Lage luchtdruk

De lage luchtdruk in een vliegtuig zorgt voor een ander probleem. De cabine wordt onder druk gezet tot het equivalent van zo'n tweeduizend meter hoogte. Op die hoogte krijg je minder zuurstof binnen. Bij gezonde reizigers daalt het zuurstofgehalte in het bloed gemiddeld van 97 naar 93 procent.

Je hart moet harder werken om dit te compenseren. Onderzoek met een drukkamer toonde aan dat bij mensen boven de 50 het hart sneller gaat kloppen en dat het risico op hartritmestoornissen toeneemt. Alcohol verergert dit effect dramatisch. Wie na het drinken in slaap valt tijdens een vlucht ziet het zuurstofgehalte kelderen tot gemiddeld 85 procent, terwijl de hartslag omhoogschiet.

Voor de gemiddelde vakantieganger blijft vliegen echter helemaal veilig. Vooral voor wie het vliegtuig ziet als een tweede thuis, is het oppassen geblazen.