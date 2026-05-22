Doden in noorden van Honduras bij aanval op palmolieplantage

RIGORES (ANP/AFP) - Zeker 19 mensen werden woensdag gedood bij een aanval op een palmolieplantage in het noorden van Honduras, maakten de autoriteiten donderdag bekend.

In het gebied vechten bendes om de controle over de plantages en drugsroutes. Volgens een lokale gemeenschapsleider waren de vermoorde mensen boeren die waren gecontracteerd door een gewapende groep die de plantage beheerste.

De aanvallen werden uitgevoerd kort nadat het parlement hervormingen had aangenomen om crimineel geweld tegen te gaan. De wetten stellen het leger in staat om veiligheidstaken op zich te nemen en een antimisdaadseenheid op te richten. Ze maken het ook mogelijk bendes te kwalificeren als terroristische groepen.

De in januari gekozen conservatieve president Nasry Asfura wil met de Amerikaanse president Donald Trump samenwerken om georganiseerde misdaad in Latijns-Amerika te bestrijden.