Koopwoningen opnieuw duurder, maar prijsstijging neemt af

DEN HAAG (ANP) - Bestaande koopwoningen waren in april gemiddeld 4,3 procent duurder dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van cijfers van het Kadaster. Daarmee vlakt de stijging verder af. In maart lagen de huizenprijzen nog 5 procent hoger dan diezelfde maand vorig jaar.

De gemiddelde prijs voor een bestaande koopwoning kwam in april uit op 486.101 euro. De prijzen lagen gemiddeld 15,8 procent hoger dan tijdens het vorige recordniveau in juli 2022. Na die piek volgde een periode van dalingen. Sinds juni 2023 is de trend weer opwaarts.

Vergeleken met maart 2026 bleven de prijzen in april onveranderd. De afzwakkende stijging van de huizenprijzen hangt samen met het zogeheten uitponden van woningen. Daarbij verkopen beleggers huurhuizen, mede door strengere regels op de huurmarkt. Door die verkoopgolf neemt het aanbod van koopwoningen toe.

Het Kadaster registreerde in april ruim 19.000 woningtransacties, bijna 3 procent meer dan in die maand een jaar eerder. In het eerste kwartaal van 2026 wisselden in totaal zo'n 75.000 woningen van eigenaar. Dit is een stijging van ruim 7 procent op jaarbasis.