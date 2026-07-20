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Dodental aanval op vrachtschip bij Odesa opgelopen

Samenleving
door anp
maandag, 20 juli 2026 om 9:41
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ODESA (ANP/RTR/AFP) - Het dodental door een aanval op een vrachtschip bij de haven van Odesa is verder opgelopen. De Oekraïense autoriteiten melden dat er tien doden vielen en houden Rusland verantwoordelijk voor het beschieten van het vaartuig.
Het zou gaan om het schip Golden Leo, dat vaart onder de vlag van het West-Afrikaanse Guinee-Bissau. De opvarenden komen uit onder meer India en Syrië, zeggen de Oekraïense autoriteiten.
Rusland zou het schip met raketten onder vuur hebben genomen toen het "de gevechtszone verliet met een lading graan". Het reddingswerk ging volgens Oekraïense media 's nachts door.
De autoriteiten maakten eerder melding van zes doden en stelden dat acht andere opvarenden gered konden worden.
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