Vaatwaspoeder is veel goedkoper dan tabletten, maar wast het net zo schoon? De voor- en nadelen op een rij

Je deponeert een vaatwastablet in het vakje, drukt op de knop en klaar. Het gemak van alles-in-één-tabletten is ongeëvenaard. Je zou bijna vergeten dat er een stuk goedkoper alternatief bestaat dat volgens onderzoek minstens zo goed kan werken: vaatwaspoeder.

Maar wat werkt nu écht beter? En is het dure vaatwastablet zijn geld waard?

Wie vooral naar de prijs kijkt, komt al snel uit bij vaatwaspoeder. Een wasbeurt met poeder kost ongeveer 12 tot 13 eurocent. Tel je daar het onthardingszout en glansspoelmiddel bij op, dan kom je uit op ongeveer 15 tot 16 cent per vaatwasbeurt.

Een alles-in-één-vaatwastablet van hetzelfde merk kost al snel 45 cent per beurt. Voor een premiumvariant kan de prijs zelfs oplopen tot 68 cent per tablet als je niet op de aanbiedingen let. Op jaarbasis kan dat een behoorlijk verschil maken.

Waarom zijn tabletten dan zo populair?

Het antwoord is simpel: gemak. Je legt een tablet in het daarvoor bestemde vakje, kiest een programma en de vaatwasser doet de rest. Bij poeder moet je zelf doseren. Ook moet je het onthardingszout en glansspoelmiddel apart toevoegen. Dat kost iets meer moeite.

Maar precies dat zelf doseren kan ook een voordeel zijn. Draai je een kleinere vaat? Dan kun je minder poeder gebruiken.

Het bekende probleem: een tablet dat niet goed oplost

Misschien herken je het wel: je vaatwasser is klaar, maar het tablet is slechts gedeeltelijk opgelost. Soms blijven er zelfs aangekoekte resten aan de binnenkant van de machine achter. Hoe kan dat?

Dat kan te maken hebben met het programma dat je gebruikt. De oplosbare omhulsels van tabletten lossen vaak op bij ongeveer 65 graden Celsius. Op een eco-programma kan het gebeuren dat het omhulsel niet volledig oplost.

Gebruik je een programma met een hogere temperatuur, dan kan het tablet te vroeg oplossen. Het schoonmaakmiddel komt dan op een minder geschikt moment vrij, met als gevolg een vaat die wel schoon lijkt, maar toch vieze strepen heeft.

Bij poeder speelt dit probleem niet op dezelfde manier. Het glansspoelmiddel en het onthardingszout zitten in aparte vakjes en worden door de vaatwasser op het juiste moment toegevoegd.

Dure tabletten zijn niet automatisch beter

Wie in de supermarkt voor het schap staat, kan makkelijk denken dat de duurste optie ook de beste is. De verpakkingen beloven immers veel. Denk aan termen als ‘Ultimate Plus’, ‘Quantum All-in-1’, ‘4-in-1 Pro-Expert’ en ‘Platinum Plus’.

Maar volgens onderzoek van de Consumentenbond, Testaankoop en de BBC blijkt dat duurdere vaatwastabletten niet altijd beter schoonmaken dan goedkope huismerkvarianten. ‘De goedkope vaatwasmiddelen zijn net zo goed als dure,’ aldus de Consumentenbond.

Onderzoeker Matt Knight denkt dat duurdere tabletten mogelijk meer wasactieve stoffen bevatten. Maar, zo zegt hij: 'Dit betekent niet dat deze tabletten een beter resultaat geven.’ Met andere woorden: een hogere prijs staat niet automatisch gelijk aan een schonere vaat.

Wat zit er eigenlijk in vaatwasmiddel?

Of je nu poeder, een klassiek tablet of een alles-in-één-capsule gebruikt: de basis bestaat uit een mix van verschillende soorten ingrediënten.

Oppervlakte-actieve stoffen helpen vet en vuil los te weken. Enzymen breken resten van eiwitten en zetmeel af. Bleekmiddelen pakken hardnekkige vlekken aan en geurstoffen zorgen voor de typische geur van een schoongewassen vaat.

In alles-in-één-tabletten zitten vaak ook waterontharders en glansspoelmiddel verwerkt. Dat is handig, maar je betaalt wel voor het gemak.

Dus: poeder of tablet?

Wil je vooral gemak? Dan is een alles-in-één-tablet de beste keuze. Wil je besparen en zelf de dosering kunnen bepalen? Dan is vaatwaspoeder interessanter.

En wie voor tabletten kiest, hoeft niet automatisch naar de duurste variant te grijpen. De onderzoeken wijzen erop dat goedkope vaatwasmiddelen soms net zo goed presteren.