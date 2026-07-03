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Dodental door aardbevingen Venezuela opgelopen tot bijna 2600

Samenleving
door anp
vrijdag, 03 juli 2026 om 4:42
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CARACAS (ANP/AFP) - De aardbevingen in Venezuela hebben zeker 2595 mensen het leven gekost. Dat meldde waarnemend president Delcy Rodríguez in een persconferentie, waarin ze verzekerde dat "niemand in massagraven terecht zal komen".
Rodríguez zei ook dat de zoektocht naar overlevenden nog gaande is. De Venezolaanse autoriteiten vermijden de term "vermist". De Verenigde Naties schatten dat er wel 50.000 mensen vermist zouden kunnen zijn.
Volgens satellietbeelden van de NASA zijn door de aardbevingen meer dan 50.000 gebouwen verwoest of beschadigd.
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