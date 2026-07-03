Infantino: halftime-show finale wordt meest onvergetelijke ooit

INGLEWOOD (ANP) - Gianni Infantino heeft gezegd dat de halftime-show bij de finale van het WK voetbal "de meest onvergetelijke show ooit" zal worden. Dat zei de FIFA-voorzitter tegen televisiezender Fox na afloop van de zestiende finale tussen Spanje en Oostenrijk in Inglewood. Volgens Infantino wordt er in de komende dagen nog een speciaal iemand aangekondigd die in de pauze van de eindstrijd op 19 juli in East Rutherford ook in actie zal komen.

Tot dusver hebben Madonna, Shakira en K-popgroep BTS verzekerd dat ze op zullen treden in de rust van de WK-finale. Het is de eerste keer in de geschiedenis van het WK dat er een zogeheten halftime-show zal zijn tijdens de finale. Volgens Infantino overtreft het huidige WK alle verwachtingen. "Dat geldt zowel voor binnen als buiten de lijnen", aldus Infantino.

De Colombiaanse Shakira heeft het officiële nummer Dai Dai speciaal voor het WK voetbal gemaakt, samen met de Nigeriaanse artiest Burna Boy. Ze scoorde in 2010 ook al een grote hit met Waka Waka voor het WK in Zuid-Afrika.