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Dodental door aardbevingen Venezuela opgelopen tot bijna 3700

Samenleving
door anp
woensdag, 08 juli 2026 om 00:31
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CARACAS (ANP) - Het dodental van de dubbele aardbeving die Venezuela op 24 juni trof, is opgelopen tot 3685. "Officiële cijfers per 7 juli: 3685 doden, 16.740 gewonden", aldus een verklaring van de regering, waarin geen melding werd gemaakt van het aantal vermisten. Zondag stond het aantal doden nog op 3535.
De Venezolaanse interim-president Delcy Rodriguez zei dinsdag dat de internationale luchthaven, die vorige maand beschadigd raakte door twee aardbevingen, "zo snel mogelijk weer opengaat" voor commerciële vluchten. De luchthaven ligt in La Guaira, de kuststreek ten noorden van Caracas die het zwaarst getroffen werd door de dubbele beving.
De luchthaven is wel al gedeeltelijk opengesteld voor humanitaire vluchten.
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