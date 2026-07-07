Djokovic in vijf sets langs Auger-Aliassime op Wimbledon

LONDEN (ANP) - Tennisser Novak Djokovic heeft voor de vijftiende keer in zijn carrière de halve finale van Wimbledon bereikt. Dat deed de Servische 24-voudig grandslamwinnaar dinsdagavond in een vijfsetter tegen de Canadese nummer 4 van de wereld Félix Auger-Aliassime: 7-6 (10) 3-6 6-3 6-7 (4) 7-6 (4).

In de halve finale treft Djokovic de Italiaanse titelverdediger en nummer 1 van de wereld Jannik Sinner. Auger-Aliassime kwam op Wimbledon nooit verder dan de kwartfinale.

In de eerste set gaven beide tennissers niets weg en moest een tiebreak de doorslag geven. Daarin kregen beide mannen drie setpoints, en ging de winst met 12-10 naar Djokovic. De tweede set ging dankzij een break in de achtste game naar Auger-Aliassime. In set 3 had Djokovic aan een break genoeg.

In de vierde set leek de Serviër door te pakken met een vroege break, maar opnieuw kwam het aan op een tiebreak. Die ging naar de Canadees. Ook in de vijfde set gaven beide tennissers niets weg waardoor een supertiebreak nodig was. Daarin wist Djokovic zijn eerste van vijf matchpoints te benutten om een plaats in de halve finale veilig te stellen.