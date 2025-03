Dodental loopt op na instorting toren in Bangkok

BANGKOK (ANP/AFP) - Het dodental loopt op na de instorting van een toren in de Thaise hoofdstad Bangkok. Vicepremier Phumtham Wechayachai heeft bekendgemaakt dat er minstens drie doden zijn en dat 81 mensen vastzaten in het puin.

De politie is nog bezig met het vaststellen van het aantal gewonden. Het gaat naar schatting om honderden mensen, aldus de lokale politiefunctionaris Worapat Sukthai. Het gebouw van dertig verdiepingen stortte vrijdag in door een zware aardbeving. Het pand was nog in aanbouw.

Sukthai zei dat hij duidelijk de hulpverzoeken hoorde van mensen die in het puin vastzaten. "Ik vrees dat er veel levens verloren zijn gegaan. We hebben nog nooit een aardbeving meegemaakt met zo'n verwoestende impact", aldus de adjunct-chef van de politie in het district Bang Sue.