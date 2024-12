Dodental opgelopen in eilandengroep Vanuatu na zware aardbeving

PORT VILA (ANP/RTR/AFP) - Door een krachtige aardbeving in Vanuatu zijn veertien mensen omgekomen, meldt de regering van het land in de Stille Oceaan. Eerder waren zes doden gemeld. Vier van de doden zijn gevonden in een ingestort gebouw, waar vermoedelijk nog meer dodelijke slachtoffers zullen worden aangetroffen. Op verschillende plekken waren aardverschuivingen.

De eilandengroep werd dinsdag getroffen door een aardbeving met een kracht van 7.4. Volgens gegevens van de Amerikaanse geologische dienst USGS volgden meerdere naschokken na de eerste beving. In eerste instantie werd ook gewaarschuwd voor een tsunami. Die waarschuwing werd later ingetrokken. Buurlanden Nieuw-Zeeland en Australië hebben hulp aangeboden

Vanuatu ligt ten oosten van Australië in de Stille Oceaan. Er wonen ruim 300.000 mensen.