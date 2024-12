Schoof: Oekraïne bepaalt voorwaarden onderhandelingen

DEN HAAG (ANP) - Oekraïne bepaalt wanneer en onder welke voorwaarden er zal worden onderhandeld over vrede met Rusland. Volgens minister-president Dick Schoof is dat voor het kabinet klip-en-klaar en bestaat daarover geen verschil van mening. "Dat heeft nooit ter discussie gestaan."

Daarover was in de Tweede Kamer onduidelijkheid ontstaan door een interview van minister Ruben Brekelmans (Defensie) in Trouw. Die zei vredesonderhandelingen niet langer uit te sluiten met het oog op het aantreden van Donald Trump volgende maand in de VS.

Volgens Kati Piri (GroenLinks-PvdA) verzwakt het openlijk speculeren over onderhandelingen de positie van Oekraïne. Oekraïne mag niet tot onderhandelingen gedwongen worden, zei Pieter Omtzigt (NSC). Ook het CDA, D66 en Volt bekritiseerden de opmerkingen van Brekelmans.

Thom van Campen (VVD) vindt dat de woorden van zijn partijgenoot en defensieminister "in volstrekt verkeerde richting worden geduwd". De VVD zal "nooit" de steun aan Oekraïne opgeven. Maar hij benadrukt ook dat de komst van Trump vraagt om "realistisch beleid".

Premier Schoof wees erop dat de Oekraïense president Volodymyr Zelensky ook al praat over onderhandelingen. Het is volgens Schoof wel belangrijk dat wordt voorkomen dat de VS en Rusland alleen gaan onderhandelen over vrede in Oekraïne.

Het kabinet zal Oekraïne blijven steunen, zolang als het nodig is, verklaarde de premier. Europese landen moeten "leveren in plaats van beloven". Nederland heeft al ruim 10 miljard euro aan militaire hulp aan Oekraïne toegezegd. Daar zal het niet bij blijven, zei Schoof.

Volgend voorjaar moet het kabinet opnieuw gaan praten over hulp aan Oekraïne. Als er opnieuw geld wordt vrijgemaakt is dat geen zaak van de coalitiepartijen, zei Schoof. "Mij lijkt dat een kabinetsbesluit."