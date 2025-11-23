Dodental overstromingen Vietnam stijgt naar negentig

HANOI (ANP/AFP) - Het dodental door de zware overstromingen in Vietnam is opgelopen tot negentig, meldt de regering van het Aziatische land. Ook worden zeker twaalf mensen vermist. Meer dan zestig van de dodelijke slachtoffers die de afgelopen week vielen, waren te betreuren in de bergachtige provincie Dak Lak. Daar zijn na vele dagen van hevige regenval en zware aardverschuivingen tienduizenden huizen onder water komen te staan, aldus de regering in een verklaring.

Vrijdag lieten de autoriteiten in Vietnam al weten dat op dat moment nog zeker 300.000 mensen zonder stroom zaten. Eerder hadden meer dan een miljoen mensen geen elektriciteit.