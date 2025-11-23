Verstappen blijft in de race om de titel na 69e zege in Formule 1

LAS VEGAS (ANP) - Max Verstappen heeft de titelstrijd in de Formule 1 nog steeds niet opgegeven. De viervoudig wereldkampioen van Red Bull won op dominante wijze de Grote Prijs van Las Vegas en liep daardoor weer punten in op de McLaren-rijders Lando Norris en Oscar Piastri.

Kampioenschapsleider Norris hield de schade wel beperkt, want hij eindigde als tweede en behoudt met nog de races in Qatar en Abu Dhabi te gaan een solide voorsprong van 42 punten. Piastri kon in Las Vegas niet mee met de coureurs vooraan en moest hard vechten voor de vijfde plaats. Hij schoof na de race op naar de vierde plaats, omdat de Italiaan Kimi Antonelli nog een tijdstraf van vijf seconden incasseerde voor een valse start. Hij heeft nog maar 12 punten meer dan Verstappen.

De Brit George Russell finishte in de Amerikaanse gokstad als derde. Verstappen boekte zijn zesde zege van het seizoen en de 69e in zijn carrière.

Russell en Norris voorbij

Norris begon op poleposition, maar hij maakte bij de start een grote fout. De Brit drukte zijn McLaren te vroeg naar de binnenkant van de baan om Verstappen voor te blijven, maar hij verremde zich en moest de bocht wijd nemen. De Nederlander kon daardoor binnendoor voorbij de Brit, die ook nog George Russell in zijn Mercedes voorbij zag snellen op het rechte stuk na de bocht.

Russell, vorig jaar nog veruit de snelste op het stratencircuit in de Amerikaanse gokstad, viel meteen Verstappen aan. De Limburger wist met goed verdedigen de koppositie vast te houden. Na vijftien ronden slaagde Verstappen erin een klein gaatje te slaan, maar zowel Russell als Norris bleven op korte afstand een bedreiging.

Geen twijfels

Russell was na achttien ronden de eerste die een pitstop maakte, waardoor Norris de kans kreeg om op Verstappen te jagen. De kampioenschapsleider kwam wel iets dichterbij, maar hij moest de jacht afbreken om zijn versleten banden te verversen. Na zijn pitstop viel hij weer terug achter Russell op de derde plaats.

Verstappen kende geen twijfels en reed gestaag door. Precies op de helft van de race maakte hij zijn pitstop. Die was niet supersnel, maar de Nederlander had genoeg marge om bij terugkeer op het circuit de leiding te behouden. De spanning in de wedstrijd nam weer toe nadat Norris op zijn verse banden veel sneller reed dan Russell en hem na 35 ronden passeerde op het lange rechte stuk over de Strip. Met bijna vijf seconden voorsprong begon de finale, waarin Verstappen geen duimbreed toegaf en in de slotronden weer uitliep op Norris en zelfs met twintig seconden voorsprong als eerste de finishvlag passeerde.