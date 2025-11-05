ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Dodental tyfoon Kalmaegi verder opgelopen op Filipijnen

Samenleving
door anp
woensdag, 05 november 2025 om 3:57
anp051125004 1
MANILLA (ANP) - Op de Filipijnen zijn zeker 66 doden gevallen door tyfoon Kalmaegi. De storm trok woensdagochtend over het eiland Palawan richting de Zuid-Chinese Zee.
Onder de doden zijn zes militairen. Hun helikopter stortte tijdens een reddingsactie neer op het eiland Mindanao.
Eerder meldde een overheidsfunctionaris op het eiland Cebu dat daar zeker 39 doden waren gevallen. Meerdere dorpen op het eiland staan onder water en er worden nog dertien mensen vermist. Op Cebu vielen begin oktober tientallen doden door een aardbeving.
Kalmaegi bereikte de Filipijnen dinsdagochtend vroeg en verzwakte daarna, maar de nationale weerdienst voorspelt dat de tyfoon weer aan kracht zal winnen boven de Zuid-Chinese Zee. Kalmaegi komt waarschijnlijk eind van de week aan in Vietnam.
De omgeving rond de Filipijnen wordt jaarlijks gemiddeld door zo'n twintig tyfoons getroffen, waarvan ongeveer de helft aan land komt.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-12164401

Aluminiumfolie in je vriezer? Klinkt gek, maar het werkt perfect

shutterstock_2143242275

Aan deze signalen zie je dat je te veel drinkt

anp041125132 1

Bitcoin-winsten gaan volledig in rook op

31929010_m

Deze simpele gewoonte kan je brein beschermen tegen alzheimer

ANP-359579049 (2)

We hadden het al die tijd mis over vasten

generated-image (47)

De grote fout van wie geluk najaagt volgens psychologen

Loading