Dodental tyfoon Kalmaegi verder opgelopen op Filipijnen

MANILLA (ANP) - Op de Filipijnen zijn zeker 66 doden gevallen door tyfoon Kalmaegi. De storm trok woensdagochtend over het eiland Palawan richting de Zuid-Chinese Zee.

Onder de doden zijn zes militairen. Hun helikopter stortte tijdens een reddingsactie neer op het eiland Mindanao.

Eerder meldde een overheidsfunctionaris op het eiland Cebu dat daar zeker 39 doden waren gevallen. Meerdere dorpen op het eiland staan onder water en er worden nog dertien mensen vermist. Op Cebu vielen begin oktober tientallen doden door een aardbeving.

Kalmaegi bereikte de Filipijnen dinsdagochtend vroeg en verzwakte daarna, maar de nationale weerdienst voorspelt dat de tyfoon weer aan kracht zal winnen boven de Zuid-Chinese Zee. Kalmaegi komt waarschijnlijk eind van de week aan in Vietnam.

De omgeving rond de Filipijnen wordt jaarlijks gemiddeld door zo'n twintig tyfoons getroffen, waarvan ongeveer de helft aan land komt.