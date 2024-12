De harde cijfers: hoeveel kom je nu écht aan met kerst?

Van kerstbrunch naar uitgebreid diner aangevuld met hapjes, wijntjes en hier en daar een oliebol, het is voor veel mensen het gebruikelijke recept tijdens de feestdagen. Liever sta je dan ook even niet op de weegschaal. Toch hoef je daar niet zo erg voor te vrezen als je denkt.

Het idee dat je kilo's aankomt in een paar dagen tijd is onzin. Natuurlijk zal er wel iets aan de heupen blijven hangen, maar volgens onderzoek dat in vakblad New England Journal of Medicine verscheen, weeg je na de feestdagen gemiddeld slechts 0,7 procent meer dan je lichtste gewicht van het jaar. Dat betekent dat iemand van 68 kilo maar een halve kilo meer weegt rond de jaarwisseling.

Grote verschillen

In een andere overzichtsstudie concluderen wetenschappers dat mensen in de kerstperiode gemiddeld 0,2 tot 0,9 kilo aankomen. Er zijn overigens wel grote verschillen. Zo komen mensen met overgewicht meer aan en hebben ze meer moeite om het er weer af te krijgen, terwijl wie altijd al goed op zijn gewicht let nauwelijks bijkomt tijdens de feestdagen.

Je moet behoorlijk wat eten om substantieel aan te komen. Voor een halve kilo extra lichaamsgewicht dien je 3.500 calorieën meer te consumeren dan je normale dagelijkse inname. Dus stap met een gerust hart op de weegschaal en neem nog een oliebol.

Bron: HLN